Trump, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da Ağırlayacak
ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım.
ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Cumhurbaşkanı ile önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok ticaret ve savunma anlaşması üzerinde çalışıyoruz" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika