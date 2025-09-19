Trump, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da Ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Cumhurbaşkanı ile önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok ticaret ve savunma anlaşması üzerinde çalışıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika