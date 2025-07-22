ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini belirterek, "Muhtemelen yakın zamanda kendisiyle...
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini belirterek, "Muhtemelen yakın zamanda kendisiyle görüşeceğim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini belirterek, "Muhtemelen yakın zamanda kendisiyle görüşeceğim" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika