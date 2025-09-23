Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, "BM'nin muazzam bir potansiyeli var. Ancak tek yaptıkları, sert ifadelerle dolu bir mektup yazmak ve ardından bu mektubun...



ABD Başkanı Donald Trump, "BM'nin muazzam bir potansiyeli var. Ancak tek yaptıkları, sert ifadelerle dolu bir mektup yazmak ve ardından bu mektubun devamını getirmemek. Boş sözler savaşı çözmez. Savaşı çözen tek şey eylemdir" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
