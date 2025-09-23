Trump'ın BM Konuşmasında Prompter Sorunu
ABD Başkanı Donald Trump, BM 80. Genel Kurulunda konuşmasına başladığı sırada prompter cihazının çalışmadığını belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika