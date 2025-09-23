Haberler

Trump'ın BM Konuşmasında Prompter Sorunu

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, BM 80. Genel Kurulunda konuşmasına başladığı sırada prompter cihazının çalışmadığını belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
