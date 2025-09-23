Haberler

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletlerdeki son konuşmasından bu yana 6 yıl geçtiğini belirterek, "O günden bu yana savaş silahları, iki kıtada kurduğum barışı paramparça etti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

İsrail'in katliamına tek laf etmeden Hamas'ı hedefe koydu
