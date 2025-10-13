Trump'tan Netanyahu'ya Uyarı: Dünya Kazanacak

ABD Başkanı Donald Trump, "Bibi'ye 'Dünya çok büyük ve çok güçlü. Önünde sonunda dünya kazanır. Ortam çok ısındı, öldürmeye devam ederseniz hiçbir şey aynı olmayacak' dedim" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika