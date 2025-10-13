Haberler

Trump'tan Netanyahu'ya Uyarı: Dünya Kazanacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik yaptığı bir açıklamada, dünya güçlerini hatırlatarak, eylemlerinin sonuçları olacağını ifade etti. Trump, 'Öldürmeye devam ederseniz hiçbir şey aynı olmayacak' diyerek durumu eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bibi'ye 'Dünya çok büyük ve çok güçlü. Önünde sonunda dünya kazanır. Ortam çok ısındı, öldürmeye devam ederseniz hiçbir şey aynı olmayacak' dedim" dedi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ilimizdeki esnafları canından bezdiren olay! Kepenk kapatmaya başladılar

Bu ilimizdeki esnaflar isyanda! Bir bir kepenk kapatmaya başladılar
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.