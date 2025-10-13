Trump'tan Netanyahu'ya Uyarı: Dünya Kazanacak
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik yaptığı bir açıklamada, dünya güçlerini hatırlatarak, eylemlerinin sonuçları olacağını ifade etti. Trump, 'Öldürmeye devam ederseniz hiçbir şey aynı olmayacak' diyerek durumu eleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Bibi'ye 'Dünya çok büyük ve çok güçlü. Önünde sonunda dünya kazanır. Ortam çok ısındı, öldürmeye devam ederseniz hiçbir şey aynı olmayacak' dedim" dedi. - KUDÜS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika