ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personelinin vuran saldırgan hakkında yaptığı açıklamada, "Çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika