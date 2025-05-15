ABD Başkanı Donald Trump, "Ben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna sorunun çözümü konusunda hiçbir şey olmayacak"...

ABD Başkanı Donald Trump,
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "Ben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna sorunun çözümü konusunda hiçbir şey olmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Ben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna sorunun çözümü konusunda hiçbir şey olmayacak" dedi. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Esila Ayık hakkında tahliye kararı

İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Esila Ayık kararı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılacak milyar dolarlık iş ve yatırım forumu ertelendi

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.