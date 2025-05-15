ABD Başkanı Donald Trump, "Ben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna sorunun çözümü konusunda hiçbir şey olmayacak"...
ABD Başkanı Donald Trump, "Ben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna sorunun çözümü konusunda hiçbir şey olmayacak" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Ben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna sorunun çözümü konusunda hiçbir şey olmayacak" dedi. - ABU DABİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika