ABD Başkanı Donald Trump, "Barış planını sonuçlandırmak umuduyla Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Başkan Putin ile görüşmesi talimatını verdim" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika