ABD, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna Görüşmesine Dışişleri Bakanı ile Katılacak
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Rusya-Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılacağını duyurdu. Bu gelişme, uluslararası ilişkilerde önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor. Görüşme, iki ülke arasındaki gerginliklerin azaltılması ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla düzenleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Rusya- Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılacağını açıkladı. - RİYAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika