ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapı'dan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da istikrar ve güvenliğin korunması gerektiğini belirtti. Hochstein, Lübnan hükümeti ve halkını önemsediklerini göstermek için ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Danışmanı Lübnan'da İstikrar ve Güvenlik Vurgusu Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapı'dan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Gazze'deki savaşın Lübnan'a sıçramasını istemediklerini, İsrail- Lübnan sınırında istikrar ve güvenliğin korunması gerektiğini belirtti.

Hochstein, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Hochstein, zor bir süreçten geçen Lübnan hükümeti ve halkını önemsediklerini göstermek için burada olduğunu söyledi.

İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı siviller için başsağlığında bulunan Hochstein, yaşanan gelişmelere ilişkin Meclis Başkanı Berri'nin görüş ve düşüncelerini dinlediğini aktardı.

ABD'nin tutumuna ilişkin ise Hochstein, "Berri'ye, ABD'nin, Gazze'de meydana gelenlerin Lübnan'a sıçramasını istemediğini ilettim." ifadelerini kullandı.

Hochstein, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamayı amaçlayan Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 kararının tam olarak uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

ABD'li üst düzey yetkili, daha sonra Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir araya geldi.