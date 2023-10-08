ABD Başkanı Biden ve Ürdün Kralı Abdullah, İsrail-Filistin gerilimini ele aldı

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Hamas ile İsrail'in karşılıklı saldırıları nedeniyle bölgede yükselen gerilimi ele aldı. Kral Abdullah, uluslararası çabaların yoğunlaştırılması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la Hamas ile İsrail'in karşılıklı saldırıları nedeniyle bölgede yükselen gerilimi ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Kral Abdullah'la yaptığı telefon görüşmesinde İsrailliler ve Filistinliler arasındaki gerilim, bölgede yükselen tansiyon ve sivillerin korunması meselesini görüştü.

Kral Abdullah, Gazze ve çevresinde tansiyonun düşürülmesi ve bölgenin yeni bir şiddet sarmalından korunması için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Gerginliği arttıran tüm uygulamalara son verilmesi, iki devletli çözüm temelinde barışın sağlanması için gerçek bir siyasi çözüm bulunması ve sivillerin korunması gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, gerilimin devam etmesinin bölgeye olumsuz yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin hayatını kaybettiğini, 1697 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail basını da Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 300 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1590'a yükseldiğini duyurmuştu.