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ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris İran'ın İsrail'e beklenen misillemesini görüştü

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ABD Başkanı Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misillemesi ve Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı görüştü. İran ve İsrail arasındaki gerginlik artıyor.

ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misillemesi ve Irak'ta ABD askerlerinin yaralandığı Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı görüştü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e gerçekleştirmesi beklenen misilleme saldırısı nedeniyle bölgedeki gerginlik giderek artıyor. ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibi ile bir araya geldi. Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda Biden ve Harris, Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Eses Hava Üssü'ne düzenlenen ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı son roket saldırısına dair bilgilendirildi. ABD'nin güçlerini savunmak ve saldırıya karşılık vermek için atılacak adımlar masaya yatırıldı.

"İran tehdidini, gerilim azaltılmasına yönelik çabaları ve İsrail'e desteği görüştük"

Biden da toplantıya dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İran ve vekillerinin oluşturduğu tehditler, bölgesel gerginliği azaltmaya yönelik diplomatik çabalar ve İsrail'e tekrar saldırı düzenlenmesi halinde vereceğimiz destek konusunda güncellemeler aldık. Ayrıca askerlerimiz savunmak ve personelimize yönelik herhangi bir saldırıya kendi seçtiğimiz şekilde ve yerde karşılık vermek için attığımız adımları da görüştük" ifadelerini kullandı.

ABD istihbaratı, Hizbullah'tan, İran'dan ve İran destekli gruplardan 2 saldırı dalgası bekliyor

ABD'li haber sitesi Axios ve İngiliz haber ajansı Reuters'ın 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerine göre ulusal güvenlik ekibi, Biden ve Harris'e İran ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı misilleme saldırısını ne zaman başlatacağının henüz belli olmadığını söyledi. Ulusal güvenlik ekibi ayrıca "ABD istihbaratının Hizbullah'tan, İran'dan ve İran destekli gruplardan gelecek 2 saldırı dalgasını içeren bir senaryonun gerçekleşmesinin beklediğini" ifade etti. Yetkililer, ilk önce kimin saldıracağının ve nasıl bir saldırı gerçekleştireceklerinin henüz belli olmadığını ifade etti. ABD'li bir yetkili, istihbaratın İran ve Hizbullah'ın misilleme saldırı üzerinde hala çalıştığını ve her ikisinin de tam olarak ne yapmak istediklerine karar vermediklerini gösterdiğini söyledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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