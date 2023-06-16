ABD Başkanı Biden: Silah endüstrisini yeneceğiz

NEW ABD Başkanı Joe Biden, silahlı şiddetin önlenmesi konusunda silah endüstrisinin sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, "Silah endüstrisini yeneceğiz." dedi.

Biden, Connecticut eyaletindeki Hartford Üniversitesinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde konuştu.

Geçen yıl Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin uzlaşarak kabul ettiği silah kontrolü yasasının yıl dönümünde, ülkedeki silahlı şiddete karşı attıkları adımlardan bahseden Biden yasanın son 30 yılda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Silah kaçakçılığını ilk kez açık bir şekilde federal bir suç haline getirdiklerini belirten Biden, silah lobilerini de hedef aldı. Biden, silah endüstrisinin amaçlarının yalnızca kar elde etmek olduğunu kaydederek sorumlu tutulmaları gerektiğine işaret etti.

Biden, "Silah endüstrisini yeneceğiz." ifadesini kullandı.

Sınırdaki fentanil sorununun görüştüğünde Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un silah meselesini gündeme getirdiğini anlatan Biden, "Tehlikeli silahları, özellikle de saldırı silahlarını Meksika'ya gönderiyoruz. Bizden bunu durdurmamızı, sınırda kesmemizi istiyorlar. Allah aşkına bunu yapmazsak neye dönüşürüz?" dedi.