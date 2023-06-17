ABD Başkanı Biden, Kongre'yi George Floyd Polis Reformu yasasını geçirmeye çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile hayatını kaybetmesinin ardından Minneapolis polisinin hak ihlaliyle suçlanması üzerine Kongre'yi bir kez daha "George Floyd Polis Reformu" yasasını geçirmeye çağırdı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile hayatını kaybetmesinin ardından Minneapolis polisinin hak ihlaliyle suçlanması üzerine Kongre'yi bir kez daha "George Floyd Polis Reformu" yasasını geçirmeye çağırdı.

Biden, 3 yıl önce Floyd'un polis şiddeti ile hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Minneapolis polisinin "anayasal hakları ihlal etmek" ve "azınlıklara karşı ayrımcılık yapmak" ile suçlanmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Rapordaki bulguların "rahatsız edici" olduğunu kaydeden Biden, Kongre'nin ırk ayrımcılığıyla mücadele ederek kamu güvenliğini güçlendiren sağduyulu reformları geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Biden, "Amerikalıların büyük çoğunluğu aynı şeyi istiyor: Güvenmek, emniyet, hesap verme sorumluluğu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda gerekli finansman, eğitim ve personelin önemine işaret eden Biden, özellikle beyaz olmayan topluluklar için yapılacak daha çok şey olduğunu kaydetti.

Biden, Kongre'yi George Floyd Polis Reformu yasasını geçirmeye çağırarak, bu kapsamda kendisinin elinden geleni yapacağını vurguladı.

Adalet Bakanlığı raporu

ABD Adalet Bakanlığı'nın Floyd'un öldürülmesiyle ilgili soruşturma raporunda, Minneapolis polisinin "haksız yere ölümcül güç" de dahil olmak üzere aşırı güç kullandığı ve kişilerin anayasal olarak korunan haklarını ihlal ettiği ortaya konuldu.

Raporda, polisin yıllarca, küçük bir suç işleyen ve hatta bazen hiç suç işlemeyenlere karşı tehlikeli teknikler ve silahlar kullandığı, polisi kızdıran veya eleştiren kişilerin güç kullanılarak cezalandırıldığı belirtildi.

Ayrıca raporda hem polisin hem de belediyenin, yardım için çağrıldığında, "davranışsal sağlık sorunları" olan kişilere, siyahilere ve yerli Amerikalılara karşı ayrımcılık yaptığı da kaydedildi.

George Floyd'un ölümü

Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "Nefes alamıyorum" sözleriyle polise yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.