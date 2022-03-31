ABD Başkanı Biden Joe, "Ülkemizin iyiliği, dünyanın iyiliği için Vladimir Putin'e acil yanıt vermemiz gerekiyor.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Biden Joe, "Ülkemizin iyiliği, dünyanın iyiliği için Vladimir Putin'e acil yanıt vermemiz gerekiyor.
ABD Başkanı Biden Joe, "Ülkemizin iyiliği, dünyanın iyiliği için Vladimir Putin'e acil yanıt vermemiz gerekiyor. Özel şirketlerin kazanmasında sorun görmüyorum ancak hiçbir ABD şirketi, pandemiden veya Vladimir Putin'in eylemlerinden yararlanmamalıdır" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı / Politika