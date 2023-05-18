ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgal girişimi karşısında Ukrayna'ya desteği sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Japonya'nın Hiroşima şehrinde yarın başlayacak G7 Liderler Zirvesi öncesinde Japonya'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, akşam saatlerinde Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ikilinin güvenlik, ekonomi ve bölgesel konularda işbirliğini ilerletmek üzere bir araya geldiği belirtilerek, Biden'ın ABD-Japonya ittifakının bölgesel barış ve refahın mihenk taşı olduğunun altını çizdiği ve ülkesinin tüm yeteneklerini kullanarak Japonya'ya genişletilmiş caydırıcılık sağlama taahhüdünü yinelediği kaydedildi. İkilinin Japonya'nın gözden geçirilmiş savunma stratejisi belgelerini ve artan savunma yatırımlarını temel alarak savunma iş birliğini daha da güçlendirmenin yollarını tartıştığı kaydedilen açıklamada, "Liderler ayrıca Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF) müzakereleri, temiz ve güvenli enerjinin teşviki ve çeşitli dayanıklı kritik mineral tedarik zincirlerinin kurulması da dahil olmak üzere ekonomik işbirliğini destekleme çabalarını ele aldılar" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'ya desteği sürdürme kararı

Açıklamada ayrıca, her iki liderin de kendisini Rusya'nın "acımasız ve hukuka aykırı" işgalinden korumaya çalışan Ukrayna'ya desteği sürdürme konusunda mutabık kaldığı vurgulandı. Kishida ve Biden'ın Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programı ve Çin'in uluslararası hukuka uymayan zorlayıcı davranışları dahil bölgesel güvenlik sorunlarını ele almak üzere yakın işbirliği içinde çalışmayı kabul ettiği kaydedilen açıklamada, "İki lider, statükoyu zorla değiştirmeye yönelik her türlü girişime karşı olduklarının altını çizdi ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı koruma kararlılıklarını yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Kishida ve Biden'ın ayrıca Hint-Pasifik bölgesinde çok taraflı işbirliğinin önemini vurguladığı kaydedildi. Liderler, özgür ve açık Hint-Pasifik vizyonunu ilerletmek için ikili ilişkileri derinleştirmeye devam etme taahhüdünde bulundu. - TOKYO