ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesini eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, " İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük bir hata olur" dedi. Biden'a yanıt veren İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ise İsrail'in 2 milyon Filistinliyi yönetmekte "hiçbir çıkarı" olmadığını ifade etti.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 10. gününde devam ederken, İsrail bir yandan da Gazze'ye yönelik bombardımanını arttırıyor. İsrail'in Gazze sınırında yığınağını arttırmasıyla gözler kara harekatına çevrilirken ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e uyarı niteliğinde bir açıklama geldi. Merkezi New York'ta bulunan CBS'in "60 Dakika" adlı programına konuk olan Biden, sivil insanların Gazze'den çıkmasını ve gıda, su gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılması için insani koridor açılmasını desteklediğini söyledi. Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılması gerektiğine inandığını kaydeden Joe Biden, "İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük bir hata olur" dedi. "Gazze'de yaşananlar Hamas'tır ve Hamas tüm Filistin halkını temsil etmiyor" ifadesini kullanan ABD Başkanı, "Ancak bir Filistin otoritesinin de olması gerekiyor. Filistin devletine giden bir yol bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'den Biden'a yanıt

Biden'ın açıklamalarına yanıt ise İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan'dan geldi. Erdan, Biden'a, İsrail'in Hamas'ı yok etme isteğini anlamadığı için sitem ederek, İsrail'in 2 milyon Filistinliyi yönetmekte "hiçbir çıkarı" olmadığını ifade etti. Erdan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in hedefi Hamas'ı tamamen yok etmek" dedi. - NEW YORK