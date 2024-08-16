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ABD Başkanı Biden: İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması yakın

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ABD Başkanı Joe Biden, Katar'da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yaparak, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması sağlamaya yakın olduklarını belirtti. Hamas'ın üst düzey yetkilisi ise Biden yönetimini suçlayarak, sahte bir olumlu hava oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması sağlamaya hiç olmadığımız kadar yakınız" dedi. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri ise, Biden yönetimini suçlayarak, "sahte bir olumlu hava" oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri bugün sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden 2 gün süren müzakerelere ilişkin Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yaptı. Biden açıklamasında, "İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması sağlamaya hiç olmadığımız kadar yakınız" dedi.

Henüz anlaşmanın olgunlaşmadığını ancak tarafların Doha'da görüşmeler yapılmadan 3 gün öncesine göre daha yakın olduklarını belirten Biden, "Uğursuzluk getirmek istemiyorum ama elimizde bir şeyler olabilir" ifadelerini kullandı.

Hamas'tan ABD'ye "sahte olumlu hava" suçlaması

Öte yandan Hamas'ın üst düzey yetkilisi Sami Abu Zuhri ise yaptığı açıklamada, Biden yönetimini suçlayarak, "sahte bir olumlu hava" oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Zuhri, ABD'nin Gazze'deki savaşı durdurmak gibi gerçek bir niyeti olmadığını ve sadece zaman kazanmaya çalıştığını vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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