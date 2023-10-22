ABD Başkanı Biden, İsrail'e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkını vurgulayarak, İsrail'e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulundu. Biden, Filistin-İsrail arasındaki barışın iki devletli çözümden geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, İsrail'e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu yineleyerek, "Bugün ve her zaman halklarını korumak için ihtiyaç duydukları şeye sahip olduklarından emin olmalıyız" dedi.

İsrail'e savaş yasalarına göre hareket etmesi çağrısında bulunan Biden, "Başbakan Netanyahu ve ben İsrail'in savaş yasalarına göre nasıl hareket etmesi gerektiğini tartıştık. Bu, savaşta sivilleri mümkün olan en iyi şekilde korumak anlamına geliyor. Yalnızca barış içinde yaşamak isteyen masum Filistinlileri göz ardı edemeyiz. Bu nedenle Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ilk insani yardım sevkiyatı için anlaşma sağladım" dedi.

Filistin-İsrail arasındaki barışın iki devletli çözümden geçtiğini yineleyen Biden, "İki devletli çözümden de vazgeçemeyiz" dedi. - WASHINGTON