ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmede Gazze saldırısını değerlendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'de gerçekleşen hastane saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, saldırının İsrail tarafından değil, diğer tarafça gerçekleştirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'de en az 500 kişinin öldüğü hastane saldırısına ilişkin, "Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil diğer taraf yapmış gibi görünüyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrası İsrail'in başkenti Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Biden saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün Gazze'de hastanede meydana gelen patlamadan büyük üzüntü ve öfke duydum. Gördüğüm kadarıyla bunu siz değil diğer taraf yapmış gibi görünüyor. Ama emin olmayan birçok insan var. Bu nedenle birçok şeyin üstesinden gelmemiz gerekiyor" dedi.

"Burada olmaktan gurur duyuyorum"

İsrail halkının ve dünyanın ABD'nin kimin yanında olduğunu bilmesi için bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Biden, "Ben şahsen buraya gelerek bunu açıkça belirtmek istedim" diye konuştu. Biden, "Hamas, 31 ABD'linin de aralarında bulunduğu bin 300'den fazla insanı öldürdü. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insanı rehin aldılar. Hamas'tan saklanan çocukların ne düşündüğünü hayal etmemizi istediniz. Ne düşündüklerini hayal edemem" dedi.

ABD'lilerin İsrail ile birlikte yas tuttuğunu söyleyen Biden, "Hamas Filistin halkının tamamını temsil etmiyor ve onlara yalnızca acı çektiriyor" şeklinde konuştu. Netanyahu ile kapsamlı bir görüşme yapmak istediğini kaydeden Biden, "İsraillilerin cesaretleri, bağlılıkları, nefes kesici. Burada olmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu

Netanyahu'dan Biden'a teşekkür

İsrail Başbakanı Netanyahu ise yaptığı açıklamada, "Hamas kadınları, çocukları, yaşlıları ve Holokost'tan sağ kurtulanları kaçırdı. Bu konuda öfkemizi paylaştığınızı biliyorum. Bu insanları geri getirme kararlılığımızı paylaştığınızı biliyorum. Hamas 7 Ekim'de 10 milyondan az insanın yaşadığı bir ülkede bin 400 İsrailliyi, belki daha fazlasını öldürdü. Bu, tek bir günde 50 binden fazla ABD'linin öldürülmesine eşdeğer" dedi. İsrail'in birlik olduğunu ve Hamas'ı mağlup edeceğini vurgulayan Netanyahu, "Uygar dünya Nazileri yenmek ve DEAŞ'ı yenmek için birleştiği gibi, Hamas'ı yenmek için de birleşmeli" şeklinde konuştu.

Biden'ın, savaş sırasında İsrail'i ziyaret eden ilk ABD Başkanı olduğunu belirten Netanyahu, Biden'a daima İsrail'in yanında yer aldığı için teşekkür etti. - TEL AVİV