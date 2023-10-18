ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları Filistinli çocuğun amcası tarafından yetersiz bulundu

ABD'de bıçaklanarak öldürülen 6 yaşındaki Filistin kökenli Wadea Al-Fayoume'un amcası Yousef Hannon, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuya ilişkin açıklamalarını "yetersiz" bulduğunu belirtti.

Wadea Al-Fayoume'un amcası Hannon, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Hannon, Müslüman oldukları gerekçesiyle 14 Ekim'de 6 yaşındaki Filistin kökenli bir çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve annesinin ağır yaralandığı olayın ardından "herkesin gözünü açması ve bir şeylerin düzeltilmesi" gerektiğini ifade etti.

Söz konusu olaydan İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tutumundan dolayı ABD medyasını sorumlu tutan Hannon, "Dürüst bir medyamız olsaydı, bunların hiçbiri olmazdı, hayat genel olarak daha iyi olabilirdi." diye konuştu.

Hannon, ABD Başkanı Joe Biden'ın, yeğenine yapılan saldırıyı kınadığı açıklamasına ilişkin, "Teşekkürler Sayın Başkan fakat bu yeterli değil. Ne oluyor? Sözleriniz büyük zarara yol açıyor. Bu, değişmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in "bebek iddialarına" da değinen Hannon, Biden'ın bu konuda "Hatalıydım. Başı kesilen çocuklar yok. Tecavüze uğrayan kadınlar yok. Bunların hiçbiri yok." demesi gerektiğini savundu.

Hannon, İsrail'in söz konusu iddialarının dünyada, Filistinlilere, Araplara ve Müslümanlara karşı "nefreti uyandırdığını" belirtti ve bu durumu "toplumun çirkin yüzü" olarak niteledi.

6 yaşındaki yeğenine yönelik söz konusu saldırının dünyaya "uyanma çağrısı" olması gerektiğini vurgulayan Hannon, "Umarım bu (olay), bir şeylerin değiştirilmesi ve yapılması için, dünyadaki iyi insanların, liderlerin ve politikacıların ve Beyaz Saray'ın uyanmasına bir işaret olur. Gerçekten bunu umuyorum." dedi.

6 yaşındaki Filistinli çocuğun öldürülmesi

Chicago'nun güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evlerinde bıçakla saldırmıştı.

Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti.

Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

ABD Başkanı Biden da yaptığı yazılı açıklamada, Chicago'da 6 yaşındaki Müslüman çocuğun öldürülmesi ve annesinin yaralanması haberi karşısında şoke olduğunu belirtmiş, "Bu tür korkunç nefretin Amerika'da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizerek, başta 6 yaşında öldürülen çocuğun ailesine olmak üzere tüm Filistin, Arap ve Müslüman Amerikan toplumuna taziyelerini aktarmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil ölmüştü.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.