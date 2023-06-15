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ABD Başkanı Biden: İklim değişikliği gerçek bir varoluşsal tehdit

ABD Başkanı Biden: İklim değişikliği gerçek bir varoluşsal tehdit

Politika Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin gerçek bir varoluşsal tehdit olduğunu belirterek, çevreyi koruma adına yönetiminin attığı adımlardan bahsetti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin "gerçek bir varoluşsal tehdit" olduğunu söyledi.

Biden, başkent Washington'da bir çevre savunucusu grubun yıllık akşam yemeğinde konuştu.

Yeni nesillerin birçok tehditle karşılaşacağını belirten Biden, bunlardan birinin "gerçekten varoluşsal bir tehdit" şeklinde nitelediği iklim değişikliği olduğunu kaydetti.

Biden, geçen hafta ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Kanada'daki orman yangınlarından çıkan duman nedeniyle havanın sarardığına ve milyonlarca Amerikalının maske takmak zorunda kaldığına işaret ederek, değişen hava koşullarına dikkati çekti.

Bu kapsamda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Biden, çevreyi koruma adına yönetiminin attığı adımlardan bahsetti.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Politika

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