ABD Başkanı Biden: Filistinlilerin acı çektiği gerçeğini gözden kaçırmamalıyız

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Hamas çatışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Filistinlilerin acı çektiği gerçeğini gözden kaçırmamamız gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, devam eden İsrail-Hamas çatışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin acı çektiği gerçeğini gözden kaçırmamalıyız" dedi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 9'uncu günde devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabından çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ezici çoğunluğunun Hamas'ın saldırılarıyla bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Filistinlilerin bu saldırılar sonucunda acı çektiği gerçeğini gözden kaçırmamalıyız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON