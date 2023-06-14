ABD Başkanı Biden, diplomatik personele resepsiyon verdi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı diplomatik personel için Beyaz Saray'da resepsiyon verdi. Burada yaptığı konuşmada Biden, dünyanın bir 'dönüm noktasında' olduğunu söyleyerek, diplomatik personele teşekkür etti ve küresel ittifaklar ağını yeniden inşa ettiklerini belirtti. Ayrıca, Rusya ile mücadele, Çin ile rekabet, iklim krizi ve yapay zeka gibi konulara da değindi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı diplomatik personel için Beyaz Saray'da resepsiyon verdi.

Burada yaptığı konuşmada Biden, dünyanın bir "dönüm noktasında" olduğunu söyleyerek, "diplomasiyi Amerikan dış politikasının merkezi haline getirdikleri için" diplomatik personele teşekkür etti.

Biden, "Küresel ittifaklar ağını yeniden inşa etmeye başladık." diyerek, AUKUS ve Quad gibi yeni oluşturulan ittifaklardan bahsetti.

"Daha istikrarlı bir Orta Doğu inşa ediyoruz"

"Daha istikrarlı, entegre, daha barışçıl bir Orta Doğu inşa ediyoruz." ifadesini kullanan Biden, bunun meşakkatli bir süreç olduğunu ancak bu kapsamda ilerleme kaydettiklerini savundu.

Biden, Rusya ile mücadelesinde Ukrayna'ya verilen destek, Çin ile rekabetin çatışmaya dönmemesi için yönetilmesi, iklim kriziyle mücadele gibi sorunlarla karşı karşıya olduklarını anlattı.

Yapay zeka vurgusu

Bir sonraki salgına hazırlıklı olmak için küresel sağlığa yapılan yatırımların da önemine işaret eden Biden, "Başka bir salgın olacak." şeklinde konuştu.

Biden, yapay zekayla ilgili de herkesin bilgi sahibi olması gerektiğini vurgulayarak, "yeni bir çağda" olunduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken da diğer ülkelerle artık daha fazla işbirliği yapmanın önemine değinerek, bunun Amerikan halkının çıkarına olduğunu aktardı.