ABD Başkanı Biden, Cumhuriyetçilerin kürtaj yasağı gündemini eleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin ülke genelinde kürtajı yasaklama gündemlerinin 'aşırı, tehlikeli ve birçok Amerikalıdan uzak' olduğunu kaydetti. Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli 'Roe-Wade kararını' iptal etmesinin yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin ülke genelinde kürtajı yasaklama gündemlerinin "aşırı, tehlikeli ve birçok Amerikalıdan uzak" olduğunu kaydetti.

Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmesinin yıl dönümünde yazılı açıklama yaptı.

Mahkemenin söz konusu kararının ülke genelinde kadınların seçme hakkını engellediğini ve yıkıcı sonuçlarının olduğunu belirten Biden, bazı eyaletlerde alınan kürtaj yasağı kararlarının kadınların sağlığını ve hayatlarını tehlikeye attığına dikkati çekti.

Biden, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin ülke genelinde kürtajı yasaklamak istediğini anımsatarak, "Gündemleri aşırı, tehlikeli ve birçok Amerikalıdan uzak." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre'ye "Roe-Wade" kararını federal yasalarla güvence altına alma çağrısı yapan Biden, "Yönetimim, üreme sağlığı hizmetlerine erişimin sağlanmasını desteklemeye devam edecek." mesajını verdi.

Kürtaj hakkını anayasal garanti altına alan karar iptal olmuştu

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" 9 yargıçtan 6'sının oyuyla iptal etmişti.

Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Söz konusu karar, Cumhuriyetçiler cephesinde memnuniyetle karşılanırken, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere Demokrat kesim kararı "kadın sağlığına saldırı" olarak yorumlamıştı.

Kararın ardından Yüksek Mahkeme önünde ve ABD'nin çeşitli kentlerinde protestolar düzenlenmişti.