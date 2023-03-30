ABD Başkanı Biden, Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, ekonomi ve enerji dahil birçok alanda işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ABD ile Arjantin arasındaki diplomatik ilişkilerin 200 yıldır devam ettiğine dikkat çeken Biden, son buluşmanın ikili ilişkilerin bir yüzyıl daha süreceğinin işareti olduğunu belirtti. Demokrasi ve insan hakları konularında ABD ve Arjantin'in birlikte çalıştığını ifade eden Biden, Arjantin'in Rusya- Ukrayna savaşı konusunda Birleşmiş Milletler'deki (BM) tutumundan ötürü Fernandez'e teşekkür etti. Biden ayrıca, temiz enerji, önemli madenler, teknoloji ve güvenlik konularında iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini vurguladı. Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ise Covid-19 salgını döneminde ülkesine ve Güney Amerika'ya sağladığı aşı desteği nedeniyle Biden'a teşekkür etti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Fernandez, ekonomiyi canlandırmak için birlikte çalışma kararlılığını yineledi. Ülkesi ve ABD'nin demokrasi ve insan haklarını kalkınmanın ana unsuru olarak gördüğünü ifade eden Fernandez, küresel iklim değişikliği konusundaki endişelerini de Biden'a iletti.

Beyaz Saray'dan açıklama

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise, tarafların bölgedeki demokratik kurumları ve iyi yönetişim uygulamalarını güçlendirmek için işbirliği yapma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi. Biden ve Fernandez'in, Ukrayna halkını desteklemek ve gıda güvenliği konusu dahil Rusya'nın Ukrayna işgalinin sonuçlarına karşı hareket etmek üzere ikili işbirliğini masaya yatırdığı belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, Başkan Fernandez'in iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmalarını memnuniyetle karşıladı ve enerji ve maden sektörlerinde devam eden işbirliğine desteğini ifade etti. Başkan Biden ve Başkan Fernandez, ABD-Arjantin arasındaki ileri teknoloji iş birliğini derinleştirmenin yanı sıra, küresel zorlukları daha iyi şekilde ele almak üzere çok taraflı kalkınma bankalarında reform için diğer G20 ülkeleriyle birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.

Biden ile Fernandez'in görüşmesi daha önce Temmuz 2022 olarak planlanmış, ancak görüşme Biden'ın Covid-19'a yakalanması nedeniyle ertelenmişti. - WASHINGTON