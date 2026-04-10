ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Trump, İran ile yapılacak müzakereler için net çerçeveler çizdi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında yapılacak İslamabad zirvesi öncesinde diplomatik sürece ilişkin açıklamada bulundu. Hafta sonu gerçekleşecek temasların yapıcı bir zeminde ilerleyeceğine inandığını kaydeden Vance, "Başkan Trump, bu müzakerelere nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda bize oldukça net kurallar verdi. Tahran ile yapılacak görüşmelerin olumlu geçmesini bekliyorum ve bu temasları başlatmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı