ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'e destek mesajı verdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak İsrail'in güvenliği için gereken desteği sağlamakta kararlı olduklarını bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak İsrail'in güvenliği için gereken desteği sağlamakta kararlı olduklarını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

Görüşmede Harris, kendisi ve eşi adına Hamas saldırılarından etkilenen herkese acil şifa, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

"Korkunç ve eşi benzeri görülmemiş" saldırıları kınayan Harris, "bu tarz terör saldırılarının asla bir gerekçesi olmadığını" ifade etti.

ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteğini yineleyen Harris, ülkesinin İsrail'e gereken desteği sağlamakta kararlı olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 91'i çocuk 436 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 271 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.