ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde Gazze'deki durum ve insani kriz ele alındı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, BAE ve Bahreyn liderleriyle telefon görüşmesi yaptı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harris, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmelerinde Gazze'deki durumu ele aldı.

Harris, iki liderle görüşmesinde, "sivilleri korumanın" ve uluslararası insancıl hukuka "saygı duymanın" önemine dikkati çekerek Gazze'deki acil insani krizi ele aldı.

İki görüşmede de Filistinlilerin "zorla yerinden edilmemesinin sağlanmasının" önemli olduğunu ifade eden Harris hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin "eşit oranda güvenlik, refah ve özgürlüğe" sahip olması gerektiğini belirtti.

ABD'nin, BAE halkının "güvenlik ve emniyetine" ve iki ülkenin savunma alanında ortaklığının "güçlenmesine" bağlılıklarını yineleyen Harris, Al Nahyan ile görüşmesinde, bölgede "devlet olan ve olmayan aktörlerin tehditlerinin caydırılması" konusunu da gündeme getirdi.

Harris ve Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife, bölgeye "insani yardımların sürekli ulaştırılmasına" bağlılıklarını yineledi ve ikili ilişkilere değindi.

İki lider, doğrudan ve ekipleri aracılığıyla yakın iletişimde kalma sözü verdi.