ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşme öncesi bugün Rusya Devlet...
ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşme öncesi bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi.
ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da yarın yapacağı görüşme öncesi bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini bildirdi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika