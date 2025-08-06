ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığını söylediğini öne sürdü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika