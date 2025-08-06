ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile...
ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığını söylediğini öne sürdü.
ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı liderlerle yaptığı bir telefon görüşmesinde gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığını söylediğini öne sürdü. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika