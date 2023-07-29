ABD, Avustralya'ya güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesi için yardım edecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya'ya 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesi için yardımcı olacaklarını duyurdu. Austin, ABD ve Avustralya'nın savunma işbirliğini genişlettiklerini belirtti.

ABD, 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesi için Avustralya'ya yardımcı olacağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya'da, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Austin, ABD ve Avustralya'nın savunma işbirliğini genişlettiğini belirterek, "Avustralya savunma sanayisi ile ortak kara dayanan girişimlerimizi sürdürüyoruz. Buna, Avustralya'nın 2025'e kadar güdümlü çok namlulu roketatar sistemleri geliştirmesine yönelik taahhüdümüz de dahil." ifadelerini kullandı.