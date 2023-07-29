ABD, Avustralya'ya çoklu roketatar sistemleri üretmesi için yardım edecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Pentagon'un Avustralya'ya çoklu roketatar sistemleri üretmesi için yardım edeceğini söyledi. Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ise, iki ülke arasındaki ortak sanayi üssünün bir parçası olarak Avustralya'da füze üretiminin iki yıl içinde başlamasını umduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avustralya-ABD Bakanlar (AUSMIN) Diyaloğu kapsamında Avustralya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Pentagon'un Avustralya'ya çoklu roketatar sistemleri üretmesi için yardım edeceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya'nın Queensland eyaletinde gerçekleştirilen Avustralya-ABD Bakanlar (AUSMIN) Diyaloğu'na katıldı. Savunma Bakanı Austin, Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile yaptığı basın toplantısında, " Avustralya'nın savunma endüstrisi ile karşılıklı yarar sağlayan birkaç girişim yürütüyoruz ve bu girişimler, Avustralya'nın 2025 yılına kadar kendi çoklu roketatar sistemini üretmesine yardımcı olma taahhüdümüzü de içeriyor" dedi. Austin, uygulanacak planın ABD'nin teknolojik üstünlüğünü keskinleştirmesinin yanı sıra savunma sanayi üssünün de güçlenmesini sağlayacağını belirtti.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ise, "Burada güdümlü silah ve patlayıcı mühimmat firması kurma konusunda attığımız adımlardan gerçekten memnunuz" ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki ortak sanayi üssünün bir parçası olarak Avustralya'da füze üretiminin iki yıl içinde başlamasını umduğunu belirten Marles, ikili anlaşmanın bir parçası olarak Amerikan nükleer enerjili denizaltılarının, Avustralya sularını daha sık ziyaret edeceğini söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle 2019 yılından bu yana ilk kez üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapan Avustralya, Çin gibi olası tehditlere karşı mesafeyi dengelemek amacıyla uzun menzilli saldırı yöntemlerine yönelirken kendi silahlı kuvvetlerine yatırım yapıyor. - QUEENSLAND