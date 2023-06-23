ABD Adalet Bakanı Garland: Hunter Biden soruşturması istenilen şekilde yürütülebilir

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olduğuyla ve vergiyle ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmek üzere Bakanlıkla anlaşmasına ilişkin, "Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Savcı David Weiss, istediği gibi soruşturmayı yürütebilir ve istediği yerde ve şekilde yargı sürecini devam ettirebilir." dedi.

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olduğuyla ve vergiyle ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmek üzere Bakanlıkla anlaşmasına ilişkin, "Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Savcı David Weiss, istediği gibi soruşturmayı yürütebilir ve istediği yerde ve şekilde yargı sürecini devam ettirebilir." dedi.

Garland, Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında Savcı Weiss'a tüm kararları alabilmesi için tam yetki verildiğini belirterek, böylelikle siyasi nedenlerle herhangi bir hukuki sürecin engellenmesinin mümkün olmayacağına işaret etti.

Weiss'ın uygun gördüğü zamanda Kongreye de konuya ilişkin beyanat vermesini destekleyeceğini dile getiren Garland, "Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Savcı David Weiss, istediği gibi soruşturmayı yürütebilir ve istediği yerde ve şekilde yargı sürecini devam ettirebilir." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saraydan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams, ABD Başkanı Biden'ın oğluyla ticari iş yaptığına ilişkin iddialara dair, "Daha önce de söylediğimiz gibi, Başkan, oğluyla iş yapmadı. ABD Adalet Bakanlığı, soruşturmalarını bağımsız bir şekilde gerçekleştirir ve Beyaz Saray bunlara müdahil olmamıştır." açıklamasında bulundu.

Sams, Başkan Biden'ın "oğlunu çok sevdiğini ve eylemleri için sorumluluğunu kabul ettiği için kendisiyle gurur duyduğunu" belirtti.

Kanıtların ortadan kaldırıldığı iddiası

ABD Gelir İdaresi (IRS) çalışanı Gary Shapley, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın vergi suçlarıyla ilgili "ciddi kanıtların" Adalet Bakanlığı yetkililerince ortadan kaldırıldığını iddia etmişti.

Shapley, ABD Kongresinde verdiği yazılı ifadede, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Hunter Biden hakkındaki "soruşturmayı yavaşlattığını ve iddia edilen vergi suçlarının en ciddi kanıtlarını ortadan kaldırdığını" savunmuştu.

Hunter Biden'ın 30 Temmuz 2017'de kendisine borcu olan Çinli iş insanıyla WhatsApp üzerinden yaptığı yazışmalara ulaştıklarını kaydeden Shapley, WhatsApp mesajında oğul Biden'ın "Burada babamla oturuyorum, verilen taahhüdün neden yerine getirilmediğini anlamak istiyoruz." ve "Kontrolden çıkmadan bunu şimdi çözmek istiyorum ve şimdi, bu gece anlamına geliyor." ifadelerini kullandığını belirtmiş, yazışmalarda geçen "baba" ve "koca adam" ifadelerinin görmezden gelindiğini kaydetmişti.

Cumhuriyetçiler, anlaşmayı eleştirmişti

Hunter Biden, iki vergi suçlaması ve bir de yasa dışı silah bulundurmayla ilgili kendisine yöneltilen üç federal suçlamayı kabul etmek üzere Adalet Bakanlığıyla anlaşmıştı.

Adalet Bakanlığı ile Hunter Biden arasında varılan anlaşmayı, davaya bakan federal yargıcın onaylaması gerekiyor.

Başta eski ABD Başkanı Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler anlaşmaya tepki göstermiş, anlaşmanın "çifte standartlı adalet sistemini afişe ettiğini" savunmuştu.

Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyor.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Savcı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileriyle ilgili soruşturma yürütüyordu.

Hunter Biden'ın vergi kayıtları ve yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili para transferini inceleyen savcının, ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladığı dönemde ateşli silah edindiği iddialarını da soruşturduğu belirtiliyordu.

ABD'de federal yasalar, yasa dışı uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu bağımlısı olan kişilerin ateşli silah satın almasını yasaklıyor.