ABD Dışişleri Bakanlığı 75 ülke için göçmen vize işlemlerinin askıya alınacağını doğruladı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, sosyal yardım alan göçmenleri fazla olan 75 ülkenin göçmen vizelerine yönelik işlemleri askıya alacağını duyurdu. Bu karar, göçmenlerin ABD halkına maddi yük olmaması amacıyla alınmıştır.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Göçmenlerinin ABD halkından kabul edilemez oranlarda sosyal yardım aldığı 75 ülkenin göçmen vizelerine yönelik işlemleri askıya alınacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülke için göçmenlere yönelik vize işlemlerini askıya alacağını doğruladı.

Söz konusu askıya alma kararının göçmenlerin ABD halkına maddi yük olmayıncaya kadar devam edeceğini aktaran Bakanlık, "Bu askıya alma Somali, Haiti, İran ve Eritre dahil olmak üzere, göçmenleri genellikle ABD'ye vardıklarında kamu yükü haline gelen düzinelerce ülkeyi etkiliyor. ABD halkının cömertliğinin artık suistimal edilmemesini sağlamak için çalışıyoruz. Trump yönetimi için ABD her zaman ilk sıradadır" dedi.

Bakanlık, vize işlemleri askıya alınacak tüm ülkeleri ya da söz konusu kararın ne zaman yürürlüğe gireceğini açıklamadı. ABD basınında yer alan haberlerde, kararın 21 Ocak'ta yürürlüğe gireceği ve söz konusu ülkeler arasında Rusya, Afganistan, Brezilya, Nijerya ve Tayland'ın da yer aldığı belirtilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
