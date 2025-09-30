ABD, 400 İranlı Göçmeni Sınır Dışı Etmeyi Planlıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Parlamento İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Hüseyin Nuşabadi, son aylarda ABD'de İranlı ve yabancı göçmenlerin sınır dışı edilmesinin gündemde olduğunu belirterek, "ABD Göçmenlik Dairesi, göçmen karşıtı yeni politika kapsamında, ülkede bulunan ve çoğu yasa dışı yollarla giriş yapmış yaklaşık 400 İranlıyı sınır dışı etmeyi planlıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Parlamento İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü Hüseyin Nuşabadi, ABD'nin İranlı göçmenleri sınır dışı etme kararına tepki gösterdi. Nuşabadi, birkaç aydır ABD'de İranlı ve yabancı göçmenlerin sınır dışı edilmesinin gündemde olduğunu belirterek, "ABD Göçmenlik Dairesi, göçmen karşıtı yeni hükümet politikası kapsamında, şu anda ülkede bulunan ve çoğu yasa dışı yollarla giriş yapmış yaklaşık 400 İranlıyı sınır dışı etmeyi planlıyor" dedi. Nuşabadi, "İlk etapta, yasa dışı yollarla çoğu Meksika üzerinden ABD'ye giden 120 İranlının sınır dışı edilmesine karar verildi. Bu kişilerin önümüzdeki 1-2 gün içinde İran'a dönmesi bekleniyor. Geri dönenler arasında oturma iznine sahip bazı kişiler de bulunuyor. ABD Göçmenlik Dairesi'nin belirttiği gerekçelerle bu kişiler de sınır dışı listesine eklendi. Geri dönüşleri için rızaları alındı ve önümüzdeki günlerde İran'a dönmeleri planlanıyor" diye konuştu.

Trump yönetimi sınır dışı politikalarını hızlandırıyor

The New York Times gazetesinin, iki üst düzey İranlı yetkili ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD ile İran arasında varılan bir anlaşma kapsamında yaklaşık 100 İranlı göçmenin toplu olarak sınır dışı edildiği belirtilmişti. Haberde ayrıca, sınır dışı edilenlerin bir kısmının aylar süren gözaltı sürecinin ardından gönüllü olarak geri dönmeyi kabul ettiği, bir kısmının ise gönüllü olmadan listeye dahil edildiği ifade edilmişti. - TAHRAN