ABD 2024 Başkanlık Seçimi için adaylar açıklanmaya başladı

ABD 2024 Başkanlık Seçimi için adaylar arasında Robert F. Kennedy Jr ve Mike Pence ilgi çekiyor. Kennedy Jr, Elon Musk'ın sunduğu Twitter etkinliğinde Başkan Adayı olduğunu duyururken, Pence ise yarın adaylığını açıklayacak. Pence, 6 Ocak Başkent isyanında Trump'a destek vermeyerek güvenlik güçlerini koordine etmişti.

ABD 2024 Başkanlık Seçimi yaklaştıkça adaylar seçim kampanyalarını açıklamaya başladı. Suikasta kurban giden eski Başkan Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr ile 6 Ocak başkent olaylarında Trump'ın çağrısına destek vermeyen eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, ilgi çeken adaylar arasında yer aldı.

Suikaste kurban giden eski Başkan John Kennedy'nin yeğeni ve yine başkanlık için adaylığını açıkladığı sırada abisi gibi suikaste kurban Robert (Bobby) Kennedy'nin oğlu Robert F. Kennedy Jr (69), Elon Musk'ın sunduğu Twitter etkinliğinde Başkan Adayı olduğunu duyurdu. Kennedy Jr seçim kampanyasında şu ifadelere yer verdi;