ABD 2024 Başkanlık Seçimi için adaylar açıklanmaya başladı
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ABD 2024 Başkanlık Seçimi için adaylar arasında Robert F. Kennedy Jr ve Mike Pence ilgi çekiyor. Kennedy Jr, Elon Musk'ın sunduğu Twitter etkinliğinde Başkan Adayı olduğunu duyururken, Pence ise yarın adaylığını açıklayacak. Pence, 6 Ocak Başkent isyanında Trump'a destek vermeyerek güvenlik güçlerini koordine etmişti.
ABD 2024 Başkanlık Seçimi yaklaştıkça adaylar seçim kampanyalarını açıklamaya başladı. Suikasta kurban giden eski Başkan Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr ile 6 Ocak başkent olaylarında Trump'ın çağrısına destek vermeyen eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, ilgi çeken adaylar arasında yer aldı.
Suikaste kurban giden eski Başkan John Kennedy'nin yeğeni ve yine başkanlık için adaylığını açıkladığı sırada abisi gibi suikaste kurban Robert (Bobby) Kennedy'nin oğlu Robert F. Kennedy Jr (69), Elon Musk'ın sunduğu Twitter etkinliğinde Başkan Adayı olduğunu duyurdu. Kennedy Jr seçim kampanyasında şu ifadelere yer verdi;"Her ulusun, her birey gibi daha karanlık bir tarafı ve daha açık bir tarafı vardır. Bir politikacının yapabileceği en kolay şey açgözlülüğümüze, öfkemize, korkumuza, yabancı düşmanlığımıza, bağnazlığımıza, kabileciliğin tüm simyalarına hitap etmektir. Bunun yerine bir halk olarak cömertliğimize, iyiliğimize, nezaketimize ve cesaretimize başvuracağım."TRUMP'LA AYRI DÜŞEN PENCE, ADAYLIĞINI YARIN AÇIKLAYACAK Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mike Pence (63) ise Cumhuriyetçi Parti'den adaylığı için resmi başvurusunu yaptı. Pence'in yarın bir etkinlikte adaylığını duyuracağı açıklandı. Bir röportaj sırasında Pence kendini tarif ederken "Ben bir Hristiyanım, bir Muhafazakarım ve bir Cumhuriyetçiyim" ifadelerini kullandı. 6 Ocak Başkent isyanında Trump taraftarlarının seçime hile karıştığı iddiasıyla baskın yaptığı Kongre Binası'nda bulunan Mike Pence, Trump'a destek vermeyerek ve binayı terk etmeyerek güvenlik güçlerini koordine etmişti. Kendisi de Kongre Binası'nın bodrum katında kuşatma altında olan Pence'in ayaklanmaları bastıran konuşlandırma emrini verdiği açıklanmıştı.