ABB Meclisi İsrail menşeli ürünleri boykot kararı alması için çağrıda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Filistin'e yönelik saldırıları protesto için İsrail menşeli ürünleri boykot kararı alması için ABB yönetimine çağrıda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Filistin'e yönelik saldırıları protesto için İsrail menşeli ürünleri boykot kararı alması için ABB yönetimine çağrıda bulundu.

Meclis'in 306'ncı toplantısı Ünal'ın başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ünal, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Memur-Sen tarafından düzenlenen "Filistin'de Soykırıma Dur De" eylemine katıldığını söyledi.

ABB yönetimine, İsrail'e karşı düzenlenen eylemlere destek vermesi çağrısında bulunan Ünal, "İlçe belediyelerimiz boykota iştirak ettiler. İsrail menşeli malları satmama konusunda tasarrufta bulundular. Ankara Büyükşehir Belediyemizden de bu konuda bir tasarruf ve irade bekliyoruz." dedi.

Söz konusu eyleme katıldığı için Meclis toplantısına siyah kokart takarak geldiğini ifade eden Ünal, gündemdeki maddeleri, komisyon raporlarını ve başkanlık yazılarını oylamaya sundu.

Meclis Başkanvekili Ünal, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.