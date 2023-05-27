ABB işçilerine Kılıçdaroğlu'na oy verme baskısı iddiası

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ABB işçilerine Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için baskı yapıldığını, hem belediyede hem de adli makamlarda konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ABB işçilerine Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için baskı yapıldığını, hem belediyede hem de adli makamlarda konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

Köse, "ABB işçilerine Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde baskı yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABB personelinin, "Kılıçdaroğlu'na oy vermezlerse ve oy pusulasının fotoğrafını getirmezlerse işten atmakla" tehdit edildiğini, halkın iradesine ipotek koymanın kimsenin haddi olmadığını aktaran Murat Köse, şunları kaydetti:

"Sayın Mansur Yavaş'ı, bu talihsiz uygulamanın talimatını veren kendisi değilse bu konuda personeli tehdit eden yöneticiler hakkında seçim kanununa muhalefetten derhal soruşturma açmaya ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyorum.

Büyükşehirde çalışan kıymetli personelimizin, kendisini tehdit edenlere aldırmadan, hür iradesi ile sandığa giderek tercihini sandığa yansıtması konusunda her zaman onların yanında olduğumuzu, süreçteki tehditleri yapanlar hakkında idari ve hukuki olarak hem Ankara Büyükşehirde hem de adli makamlarda konunun takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. İnsanlara baskı yaparak, en temel vatandaşlık hakkını kullanma konusunda vesayet mekanizması kurmak isteyenlere, halkımız tüm seçimlerde net bir tavır koymuştur ve bu zihniyeti her zaman sandığa gömmüştür. 28 Mayıs'ta da bu vesayetçi zihniyet yine sandığa gömülecektir inşallah."