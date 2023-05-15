ABB Başkanı Yavaş: 'Henüz 60 bin sandığın verisi gelmemiştir'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs seçim sonuçlarına ilişkin, "Henüz 60 bin sandığın verisi gelmemiştir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, dördüncü kez basın açıklaması yaptı. Ellerindeki ıslak imzalı tutanaklar üzerinden açıklama yaptıklarını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu anda hala sisteme giriş yapılmayan 7,5 milyon oy var. Bu bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Yoğunlukla itiraz edilen, sistematik bir şekilde bu sürecin işletildiği ortada. Her nasılsa yüzde 2 saate yakın yüzde 60'da veri veren Anadolu Ajansı, fazla zaman geçse de yüzde 29 daha oy açıklandı. Devletin tüm kurumların bu anlamda sıkıntıya soktukları için artık Anadolu Ajansı bizim için yok hükmündedir" ifadelerine yer verdi.

"Henüz 60 bin sandığın verisi gelmemiştir"

Diyarbakır'da oyların teslim edilemediğini, Ankara'da ise 11 defa sayılan bölgelerin olduğunu belirten Yavaş, " Yoğun bir şekilde itirazlar var. İtirazlar olunca ıslak imzalı kağıdı elde edemiyorsunuz. Ankara'da sadece 4 bin tane, Antalya'da bin tane daha bu şekilde ıslak imzalı belge elimize gelmedi. Islak imzalı tutanak oranı şu anda yüzde 69,67'dir. Bu 42 milyon oy yapıyor. Bizim elimizdekilerden 19 milyon 997 bini Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oyu da 19 milyon 286 bindir. Buna göre oransal olarak Kılıçdaroğlu yüzde 47,7, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu da yüzde 45,8'dir. Sayılan sandık 130 bin 260'dır. Henüz 60 bin sandığın da verisi gelmemiştir. Bunları tamamladıktan sonra gerçek ortaya çıkacak" açıklamalarında bulundu. - ANKARA