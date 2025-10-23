AB Zirvesi'nde Ukrayna'ya 140 Milyar Euro Kredi Görüşüldü

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasını da içeren 140 milyar euroluk kredi sağlanmasının görüşüleceği AB Liderleri Zirvesi'nde bir araya geldi.

AB'den birçok lider, birliğin Rusya'ya yönelik 19'uncu yaptırım paketi üzerinde anlaşmasının ardından Ukrayna'ya iki senelik finansman sağlama konusuna odaklanılan AB Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Zirvede Avrupa savunması, Orta Doğu'daki son gelişmeler, rekabet gücü ve göç konuları ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Costa: "Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarını güvence altına alacak siyasi kararı alacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile zirve öncesinde bir süre sohbet etti. Costa, üye ülkelerin bugün Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılları için finansman sağlama yolunda siyasi karar alacaklarını belirtti. Ukrayna'dan "müstakbel AB üyesi" olarak bahseden Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle Ukrayna'da ateşkese ilişkin oluşan büyük beklentilerin Rusya Devlet Başkanı Putin ve Rusya'nın niyetleriyle örtüşmediğini söyledi. Costa, "Rusya, sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını artırıyor. Bu da adil ve kalıcı bir barış uğruna verdiğimiz mücadeleyi desteklemeye devam etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Rusya'nın gölge filosu ile bankacılık ve enerji sektörünü hedef alan 19'uncu yaptırım paketini onayladık. Bugünkü Avrupa Konseyi toplantısında da Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yıllarına ait mali ihtiyaçları ve askeri teçhizat alımlarını kapsayacak şekilde güvence altına alacak siyasi kararı alacağız" ifadelerini kullandı.

Costa, "Bu, Rusya'ya çok güçlü bir mesajdır. Ukrayna'ya gerektiği sürece ve ne pahasına olursa olsun destek olacağız" dedi.

Zelenskiy: "Rusya, bu savaşı durdurmak istemediğini gösteriyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise AB ve ABD tarafından kabul edilen yaptırımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zelenskiy, "Rusya, bu savaşı durdurmak istemediğini gösteriyor. Yine kreşleri, okulları, sadece sivilleri hedef alıyorlar ve saldırılarını artırıyorlar. Bu nedenle sadece Avrupa ile değil ABD ile birlikte de savunma yapmamız gerekiyor. Putin'e baskı yapmalıyız. Bu savaşı durdurun" dedi.

Rusya'ya baskının yaptırım paketleri, uzun menzilli hava savunma sistemleri ve mali destek ile olacağını söyleyen Zelenskiy, ABD ve Avrupa dışındaki ülkeleri de Rusya aleyhindeki yaptırımlara katılmaya davet etti.

"Ateşkes hala mümkün"

Zelenskiy, ateşkesin halen mümkün olup olmadığı sorusu üzerine, "Elbette mümkün. Fakat ateşkes için hepimizin Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulamamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ukraynalı lider, savaşın sona ermesi için Rusya'ya toprak tavizi verilmesi ihtimaline ilişkin soruya kısa ve net bir şekilde, "Toprak tavizi yok" ifadeleriyle cevap verdi.

Belçika, 140 milyar euroluk kredi planını onaylamak için şartlar öne sürdü

Belçika Başbakanı Bart de Weve de Brüksel'deki zirveye girişi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Rus varlıkları kullanılarak 140 milyar euro kredi sağlanması planını onaylamak için şartları olduğunu duyurdu. Ukrayna'ya mali destek planı kapsamında kullanılacak dondurulmuş Rus varlıklarının tutulduğu "Euroclear" adlı finansal kuruluşa ev sahipliği yapan Belçika'nın Başbakanı Bart de Wever, Avrupa ülkelerinden Belçika'nın karşılaşabileceği riskleri paylaşmalarını talep etti. Bart de Wever, "Eğer taleplerimiz karşılanırsa ilerleyebiliriz. Ancak karşılanmazsa, bu kararı durdurmak için Avrupa düzeyinde, ulusal düzeyde hem siyasi hem de hukuki olarak elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Belçikalı lider, Rusya tarafından açılabilecek herhangi bir dava ya da paranın geri ödenmesi gerekmesi durumunda Avrupa ülkelerinin finansal maliyetleri ortaklaşa üstlenmesi gerektiğini söyledi. Bart de Wever, ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarına ev sahipliği yapan diğer ülkelerdeki varlıkların da planın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy zirvenin ardından AB liderleriyle görüştü

Açıklamaların ardından Avrupalı liderler zirve salonunda bir araya geldi. Zelenskiy'nin salonda AB liderleriyle samimi şekilde tokalaşarak sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı. Ukraynalı lider, zirvenin ardından çeşitli ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - BRÜKSEL