AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Rusya hariç herkes, barış çabalarını memnuniyetle karşılıyor"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği barış görüşmeleri ile ilgili olarak, "Bütün baskının kurbana uygulanmasından ve Ukrayna'nın taviz ve yükümlülükler altına sokulmasından korkuyorum" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi. Bugünkü toplantıda iki acil konu olan Ukrayna'daki savaş ve Avrupa savunmasını görüştüklerini belirten Kallas, "Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmihal ve NATO Genel Sekreter Yardımcısı Şekerinska da görüşmelerimizin bir kısmına katıldı. Bu hafta, diplomasi açısından kritik bir hafta olabilir. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için müzakereler yoğun bir şekilde devam ediyor. Rusya hariç herkes, barış çabalarını memnuniyetle karşılıyor. Hafta sonu Rusya, Ukrayna'ya yine devasa bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu savaşta bir saldırgan ve bir kurban var. Bizim görevimiz, kurbanı desteklemek için elimizden geleni yapmak ve saldırganı ödüllendirmemektir" dedi.

"Finansman, Ukrayna'nın savunmasında oyunun kurallarını değiştirir"

Savunma bakanlarının bugün Ukrayna'nın finansmanına ilişkin konuları da konuştuklarını ifade eden Kallas, "AB liderleri, ekim ayında Ukrayna'yı önümüzdeki iki yıl finanse etmek için anlaşmıştı. Bakanlar, bugün finansman seçeneklerinde acilen mutabakata varmamız gerektiği konusunda ısrar etti. Çok yıllık bir finansman, Ukrayna'nın savunmasında oyunun kurallarını değiştiren bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı. Bu adım için uzlaşı arayışlarının devam ettiğini aktaran Kallas, "Aralık ayındaki Avrupa Konseyi, bu açıdan kritik olacak" dedi.

Ukrayna'daki yolsuzluk soruşturmaları

Ukrayna'daki yolsuzluk soruşturmalarına da değinen Kallas, "Özellikle savaş zamanı güven çok önemlidir. Ukrayna'nın özgürlük mücadelesi ve Avrupa'ya giden yolu bununla lekelenmemelidir. Ancak soruşturmaların yürütülüyor olması, Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadele kurumlarının çalıştığını gösteriyor. Bu konuda kamuoyunun tepkisi de çok güçlü oldu" dedi.

"Avrupa savunmasında somut projeler, gelecek yılın ilk yarısında bekleniyor"

AB üyesi ülkelerin savunma bakanlarının ayrıca Avrupa savunmasına ilişkin konuları da görüştüklerini ifade eden Kallas, "Harekete geçmek için fazla zamanımız yok. Putin'in herhangi bir anlaşmaya uzun süre bağlı kalması pek muhtemel değil ve eğer güçlü olmazsak, bu daha da erken gerçekleşecektir. Liderler, 'Savunma Hazırlık Yol Haritası' ile net bir rota belirledi" dedi.

Hava savunması ve dronlar konusunda adımlar atılmaya başlandığını ifade eden Kallas, "Somut projelerin gelecek yılın ilk yarısında ortaya çıkması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Yük, eşit bir şekilde paylaşılmıyor"

Basın toplantısında Ukrayna'ya askeri destek sağlama konusunda ayak sürüyen ülkelere yönelik mesajının ne olduğu sorusu üzerine Kallas, "Yük, eşit bir şekilde paylaşılmıyor. Daha fazla katkı sağlayan üye devletler, diğerlerine çağrıda bulundular. Ukrayna'ya şimdi yardım etmek, bu savaşın devam etmesinden çok daha az maliyetlidir. Bu nedenle hepimiz Ukrayna'ya yardım etmek için toplu çaba gösterir ve Rusya üzerinde baskı kurarsak, bu savaş daha erken sona erecek ve maliyetler daha erken sonlanacaktır" dedi.

"Ruslar, kendilerine halihazırda sahip olduklarından daha fazlasını teklif edenlerle müzakere etmek istiyor"

ABD'nin Ukrayna'da savaşı sona erdirmek için başlattığı barış girişiminde kötü bir anlaşma ihtimalinden korkulduğu ve Avrupa'nın kendi barış girişimini başlatması ve 'kendi Witkoff'unu' (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff) Moskova'ya göndermesi ihtimaline ilişkin soruya Kallas, "Rusya, barışla hiçbir şekilde ilgilenmediğini açık bir şekilde ortaya koydu. Bu yüzden onları müzakere etmek zorunda kalacakları bir konuma getirmemiz gerekiyor. Şu anda bu konumda değiller. Çünkü bizden daha fazla dayanabileceklerini düşünüyorlar. Aynı zamanda kendilerine çok iyi bir teklif sunulacağını umuyorlar. Zira baskının büyük kısmının kurbanın üzerine konulduğunu görüyorlar. Kendilerinden hiçbir fedakarlık istenmiyor. ya da en azından, onlardan talep edilen bir fedakarlık olduğuna dair bir bilgimiz yok. Dolayısıyla açıkça görülüyor ki, kendilerine halihazırda sahip olduklarından fazlasını teklif edenlerle müzakere etmek istiyorlar. Bu açıkça onların çıkarına" cevabını verdi.

"Hibrit saldırıların daha agresif hale geldiği doğru"

Avrupa'nın hibrit saldırılara karşı daha agresif olmasına ilişkin talepler ve muhtemel önleyici saldırılara ilişkin bir soru alan Kallas, "Bugün Litvanyalı bakan, Belarus'un hibrit saldırıları konusunu gündeme getirdi. Ayrıca, Belarus'tan gelen meteoroloji balonları meselesi de konuşuldu. Bu konuda ne yapabileceğimiz üzerinde görüşmeler yapıyoruz. Çünkü farklı bölgelerde gerçekten daha agresif hale geldikleri doğru" dedi.

"Bütün baskının kurbana uygulanmasından korkuyorum"

ABD'nin Ukrayna'ya ilişkin barış görüşmelerinde Avrupa'yı masa dışında bıraktığı ve bu hususta Ukrayna'nın taviz vermeye zorlanmasından korkup korkmadığı yönündeki soru üzerine Kallas, "Bütün baskının kurbana uygulanmasından ve Ukrayna'nın taviz ve yükümlülükler altına sokulmasından korkuyorum" dedi.

Kallas, "Barış için çabalarken odağımızı kaybetmememiz gerekiyor. Bu savaşı başlatan ve sürdüren taraf Rusya'dır. Her gün, mümkün olduğunca fazla zarara sebep olmak için sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan yine Rusya'dır. Evet, bütün baskının zayıf tarafa uygulanmasından korkuyorum. Çünkü bu savaşı durdurmanın kolay yolu, Ukrayna'nın teslim olmasını sağlamaktır. Ancak bu kimsenin çıkarına değil. Ne Ukrayna'nın, ne AB'nin ne de genel küresel güvenliğin çıkarına değil. Çünkü BM Sözleşmesi, sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini söyler. Eğer bu işe yararsa, bunun dünya genelinde başka yerlerde de tekrarlandığını göreceğiz. O zaman gücü olan istediğini alır. Bu da dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun yararına değil" ifadelerini kullandı.

"Baskıyı Rusya'ya yönlendirmeliyiz"

Barış görüşmelerinde ABD'ye güvenip güvenmedikleri yönündeki soruya Kallas, "Bu bir güven meselesi değil. Eğer uzun vadeli barış istiyorsak, bu savaşın başlangıç noktasını anlamamız gerekir. Bu savaşın başlangıç noktası, Rusya'nın bir komşu ülkeye karşı kapsamlı bir savaş ve saldırganlık başlatmaya karar vermesidir. Bu savaşın birkaç yıl sonra devam etmesini ve yayılmasını istemiyorsak, o halde baskıyı saldırgan tarafa yani Rusya'ya yönlendirmeliyiz" cevabını verdi. - BRÜKSEL