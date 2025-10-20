AB'den İsrail'e Yaptırım Tehdidi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Gazze'ye daha fazla yardımın ulaşması dahil olmak üzere sahada gerçek ve kalıcı bir değişiklik görmedikçe İsrail'e yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecektir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün öncelikle Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını kaydeden Kallas, "Ukrayna'da temel durum değişmedi. Ukrayna, şubat ayından bu yana koşulsuz ateşkese hazır ancak Rusya, barışa gerçek bir ilgi göstermiyor. Hepimiz Başkan Trump'ın barış çabalarını destekliyoruz ancak Putin, sadece kaybettiğini düşündüğünde müzakereye oturacaktır" dedi.

Rusya'ya yaptırımlar devam edecek mesajı

Kallas, "Bu hafta Rusya'ya yönelik yeni ve kapsamlı bir yaptırım paketi kabul etmeyi hedefliyoruz. Rusya'ya gitmesine engel olduğumuz her bir euro, savaşa harcanamayacak bir para demektir. Bakanlar, 19'uncu paketten sonra yeni bir paket üzerinde çalışmamız gerektiği ve bunun son olmayacağı konusunda da net bir tutum sergiledi" dedi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçları için seferber edilmesi yönündeki öneriyi de görüştüklerini vurgulayan Kallas, "Tazminat kredisi, Moskova'ya bizi aşamayacağı yönünde güçlü bir mesaj gönderecektir" dedi.

"Moskova'nın gölge filosu Rusya'nın savaşını finanse ediyor"

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, dışişleri bakanlarının bugün ayrıca Ukrayna'nın enerji güvenliğini destekleyecek ilave tedbirler ve Ukrayna'ya onarım ekipmanı ve gaz tedariki için üçüncü ülkelerle görüşme konusunu da tartıştıklarını söyledi. Kallas, "Gölge filo meselesine gelince, Moskova'nın gölge filosu Rusya'nın savaşını finanse ediyor ve hibrit saldırılar için bir üs noktası işlevi görüyor. Bakanlar bugün gölge filo gemilerine yönelik denetim yetkilerinin genişletilmesi de dahil olmak üzere daha güçlü bir yanıt verilmesini tartıştılar" dedi.

" İsrail'e yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecek"

Bugün Orta Doğu'daki gelişmelerin de ele alındığını ifade eden Kallas, " Gazze'deki ateşkes, şu anda ilk büyük dayanıklılık testinden geçti. Bugün bakanlar, AB'nin barış planına nasıl ağırlığını koyabileceğini, özellikle yönetim ve yeniden inşa desteğini sağlama yollarını tartıştılar. Bakanlar ayrıca Avrupa Komisyonu'nun İsrail'e ilişkin aldığı önlemleri de ele aldılar. Ateşkesin mevcut durumu değiştirdiği açıktır. Ancak Gazze'ye daha fazla yardımın ulaşması dahil olmak üzere sahada gerçek ve kalıcı bir değişiklik görmedikçe İsrail'e yaptırım tehdidi masada kalmaya devam edecektir" dedi.

"Rusya istediğini elde ederse bundan daha fazlasını da göreceğiz"

Basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'in şartlarını kabul etmesine yönelik açıklaması ve Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için Donbas'ın geriye kalanını Rusya'ya vermesi mi gerektiği yönündeki soru üzerine Kallas, "Burada saldırgan olan Rusya, mağdur ise Ukrayna'dır. Dolayısıyla mağdur durumda olan Ukrayna'ya baskı yapmak doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

Kallas, "Bu sadece Ukrayna açısından değil, Avrupa'nın güvenliği ve küresel güvenlik açısından da böyle. Çünkü eğer saldırganlık sonuç verirse, bu başkalarını da aynı yöntemi başka yerlerde kullanmaya teşvik eder. Eğer taviz verirsek, Rusya istediğini elde ederse, bundan daha fazlasını da göreceğiz. Tarihte bunu defalarca gördük. Bu nedenle yaklaşımımız nettir" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın samimi olduğu açık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olmadan görüşecek olan ABD Başkanı Trump'ı güvenilir bulup bulmadıkları yönündeki bir soruya Kallas, "Başkan Trump'ın savaşı sona erdirme yönündeki çabalarının samimi olduğu açık. Biz de bu savaşı bitirmek istiyoruz. Ukraynalılar da kesinlikle bu savaşı bitirmek istiyor. Bu savaşı bitirmek istemeyen tek taraf Rusya" dedi.

"Gazze'ye ulaşan insani yardımlarda gerçek bir iyileşme görülmesi gerekli"

Basın toplantısında AB dışişleri bakanlarının İsrail'e yaptırımlara ilişkin görüşlerine ilişkin bir soru üzerine Kallas, "Bugün bunu görüştük ve üye devletler arasında farklı görüşler söz konusuydu. Sonuç olarak ulaştığımız nokta; şimdilik durum çok kırılgan olduğu için bu önlemleri uygulamıyoruz ama masadan da kaldırmıyoruz şeklinde oldu" dedi.

Kallas, bunun için Gazze'ye ulaşan insani yardımlarda gerçek bir iyileşme görülmesi, Filistin'e ait gelirlerin Filistin'e verilmesi ya da İsrail makamları tarafından serbest bırakılması ve gazeteciler ile insani yardım çalışanlarının bölgeye girişine izin verilmesi gerektiğini söyledi. Barış planının yayımlanmasının hemen ardından Avrupa düzeyinde her maddeye nasıl katkı sağlanabileceği konusunda hazırlık yaptıklarını ifade eden Kallas, "Katkı sağlayabileceğimiz iki misyonumuz var. Bunlar EUBAM Refah (AB Refah Sınır Yardım Misyonu) ve EUPOL COPPS (AB Filistin Polis Desteği Koordinasyon Ofisi). Bu misyonların yetkilerinin daha fazla tartışılması ve genişletilmesi gündemdeydi. Burada vurgulamak istediğim nokta, EUBAM Refah'ın görev yapabilmesi için hem Mısır hem de İsrail'in onayının gerekli olduğudur. Biz yeniden konuşlandırmaya hazırız ancak onaylara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. - LÜKSEMBURG