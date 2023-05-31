AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Kosova Başbakanı Kurti Slovakya'da bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya geldi.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerilim devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bir araya geldi. Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) kapsamında yapılan görüşmeye, AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ta yer aldı.

Borrell sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmede Kosova'nın kuzeyindeki gerilimi ele aldıklarını belirterek, "Mevcut durum tehlikeli ve sürdürülemez. Varılan anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çalışmalarımıza geri dönebilmek için acilen gerilimin azaltılmasına ve diyalog yoluyla bir çözüme ihtiyacımız var" dedi.

"Sırp milislerin polise, KFOR'a ve gazetecilere yönelik saldırıları kabul edilemez"

Kurti ise görüşmeye dair yaptığı açıklamada, "Sırp milislerin polise, KFOR'a ve gazetecilere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu tekrar ifade edildi. İleriye giden yol, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve Temel Anlaşma'nın eksiksiz ve hızlı bir şekilde uygulanmasına dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Acilen siyasi bir çözüme ihtiyacımız var"

Lajcak ise, birçok toplantı ve konuşması sırasında Batı Balkanlar'daki durumu, özellikle de Kosova'nın kuzeyindeki gerilime değindiğini belirterek, "Acilen siyasi bir çözüme ihtiyacımız var. Şiddet kabul edilemez" dedi.

Ne olmuştu?

Kosova'da Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça, Zubin Potok, Leposaviç ve Zvecan belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan erken yerel seçimler boykot edilmiş, seçimi Arnavut siyasi partilerin adayları kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta Sırplar, Arnavut asıllı başkanların belediye binalarına girmesine izin vermemiş, bölgede gerginlik artmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'da tansiyonun yükselmesi üzerine orduya teyakkuz emri vermiş, ordu sınıra gönderilmişti. Çıkan olaylarda 30 KFOR askeri yaralanmıştı. - BRATİSLAVA

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