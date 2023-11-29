Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin çatışmaların çözümünde önemli roller üstlendiğine dikkat çekerek İsrail-Filistin meselesinde 'iki devletli çözüm' için Türkiye ile temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.

- AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "İki devletli çözüm için Türkiye ile görüşmeye hazırız"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin çatışmaların çözümünde önemli roller üstlendiğine dikkat çekerek İsrail- Filistin meselesinde 'iki devletli çözüm' için Türkiye ile temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonu'nun hazırladığı Türkiye raporunun yayınlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. AB üyesi ülkelerin liderlerinin talebi doğrultusunda söz konusu raporu hazırladıklarını belirten Borrell, "Türkiye bizim için çok önemli bir partner" ifadelerini kullandı. Geçmiş dönemlerde AB-Türkiye ilişkilerinde inişli-çıkışlı dönemlerden geçildiğini kaydeden Borrell, son dönemde daha yapıcı bir yaklaşımla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

"Türkiye, çatışmalarda önemli rol üstleniyor"

İsrail- Filistin sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Borrell, Türkiye'nin çatışmaların çözümünde önemli roller üstlendiğine dikkat çekti. "Türkiye'yi Libya'da görüyoruz. Türkiye'yi Somali'de görüyoruz. Hatta Türkiye'nin Venezuela meselesiyle ilgilendiğini bile görüyorum. O halde Türkiye, Orta Doğu barış sürecinde neden rol oynamasın?" ifadelerini kullanan Borrell, Türkiye'nin Filistin meselesini güçlü bir şekilde desteklediğini bildiklerinin altını çizerek, "Türkiye ve bölgedeki tüm ilgili aktörlerle çalışmaya hazırız. Müslüman ve Arap dünyasının temsilcileriyle görüşüyoruz. İki devletli çözümü hayata geçirecek siyasi müzakere yolları konusunda Türkiye ile görüşmeye hazırız. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin desteklediği bir şey" dedi. Borrell, tüm alanlarda Türkiye ile daha işbirlikçi ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler geliştirmenin stratejik çıkarlarına olduğunu da sözlerine ekledi.

Kıbrıs sorunu başta olmak üzere Türkiye ile yakın ilişkiler kurmanın, Yunanistan ile iyi komşuluk ilişkilerinin önemi göz önünde bulundurulduğunda hayati önem taşıdığını ifade eden Borell, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta bir NATO müttefiki olarak Karadeniz'deki rolünün de kilit önem taşıdığını söyledi.

AB Komisyonu diyalog çağrısı yapmıştı

"AB ve Türkiye'nin Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinin Durumuna Dair Ortak Bildiri" adlı raporu kamuoyuna açıklayan AB Komisyonu, raporunda temel fikir ayrılıklarını gidermeye yönelik çabaların devam etmesi gerektiğini belirtmişti. Raporda ayrıca Türkiye ile gümrük birliği görüşmelerinin sürdürülmesi tavsiye edilirken, ticaret, yatırım, göç ve vize muafiyeti gibi konularda daha fazla adım atılması gerektiği vurgulanmıştı.