AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi Eski Direktörü Giovanni Kessler Hapis Cezasına Çarptırıldı

AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) eski direktörü Giovanni Kessler, yıllar önceki rüşvet soruşturmasında yasa dışı telefon dinlemesine karıştığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kessler'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle devam eden yargı süreci devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin (OLAF) eski direktörü Giovanni Kessler, yıllar önceki rüşvet soruşturmasında yasa dışı telefon dinlemesine karıştığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtalya'nın eski soruşturma hakimlerinden olan ve OLAF'ın eski direktörü Kessler hakkında Belçika yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 10 yıldır süren yargı sürecinde karar verildi.

Kessler'e verilen 1 yıllık hapis cezasının temelini ise 2011'de AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi olan John Dalli hakkındaki skandal oluşturuyor.

İsveçli tütün ürünleri üreticisi Swedish Match adlı şirket, ülkede yaygın kullanılan "snus" adı verilen çiğneme tütünü için AB'de getirilen yasağa karşı Maltalı Dalli'ye yakın bir iş insanının rüşvet karşılığında Dalli üzerindeki etkisini kullanabileceğine dair kendilerine teklifte bulunduğunu OLAF'a iletti.

Dalli'nin rüşvet aldığı iddia edilirken OLAF'ın başındaki Kessler de bunun üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada konuyla ilgili iki kişi arasındaki telefon görüşmesinin gizlice kaydedildiği, bunun yasa dışı olduğu ve soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi.

Daha sonra Dalli'nin istifasına yol açan skandalda Belçika makamları, yasa dışı telefon dinleme gerekçesiyle Kessler'in dokunulmazlığının kaldırılmasını AB'den istedi.

OLAF'taki görevi 2018'de sona eren, ardından İtalya Gümrük ve Tekel Kurumunun başına getirilen Kessler hakkında süren yargı sürecinde Belçikalı federal savcı, ülkedeki kanunların ihlal edildiği gerekçesiyle hapis cezası talebinde bulundu.

Kessler'e mahkemenin verdiği 1 yıllık cezanın zaman aşımına uğrayabileceği belirtiliyor. Buna ilişkin yargı süreci devam ediyor.