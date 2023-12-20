Üye Girişi
Haberler

AB, Yeni Göç ve İltica Paktı üzerinde anlaşmaya vardı

Güncelleme:
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB), gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen sığınmacılar ve göçmenler hakkında yeni düzenlemeler içeren Yeni Göç ve İltica Paktı üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmada, sığınma başvurularının paylaşılması, iltica ve sınır prosedürlerinin iyileştirilmesi, kimlik tespiti ve güvenliğin arttırılması gibi konular yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB), gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen sığınmacılar ve göçmenler hakkında yeni düzenlemeler içeren Yeni Göç ve İltica Paktı üzerinde anlaşmaya vardı.

AB, sığınmacılar ve göçmenler hakkında yeni düzenlemeler içeren Yeni Göç ve İltica Paktı üzerinde anlaştı. Gelecek yıl yürürlüğe girecek olan anlaşmada, AB ülkeleri arasında sığınma başvurularının paylaşılması için yeni bir mekanizma kurulması, iltica, geri dönüş ve sınır prosedürlerinin daha etkili ve esnek hale getirilmesi, izinsiz hareketleri tespit etmek için daha doğru veriler toplanması, AB vatandaşı olmayanların kimlik tespitine ilişkin kuralların oluşturulması ve Schengen bölgesinde güvenliğin arttırılması yer alıyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın AB'de göçün yönetilmesine yönelik ortak bir sisteme doğru önemli bir atılım olduğu ifade edilerek, "Bugün varılan anlaşma, AB'nin geçici çözümlerden uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere geçmesine imkan tanıyarak göçü adil ve düzenli bir şekilde yönetme kararlılığını yansıtmaktadır" denildi.

Yeni sisteme göre, AB sınırında yer almayan ülkeler, 30 bin sığınma başvurusundan kendilerine düşen payı kabul etmek ya da AB fonuna kişi başına en az 20 bin euro ödemek arasında seçim yapmak zorunda kalacak. Tarama sistemi ile uluslararası korumaya ihtiyacı olanlarla olmayanları birbirinden ayırmaya çalışacak ve güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen kişiler ise sınırda gözaltına alınabilecek.

İtalya anlaşmayı büyük bir başarı olarak nitelendirdi

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi yaptığı açıklamada, anlaşmayı Avrupa ve İtalya için "büyük bir başarı" olarak nitelendirerek, göçe en çok maruz kalan AB ülkelerinin artık kendilerini yalnız hissetmeyecekleri anlamına geldiğini ifade etti.

"Anlaşma, daha fazla insanın AB sınırlarında fiilen gözaltına alınmasına neden olacak"

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın AB sığınma hukukunu onlarca yıl geriye götüreceğini belirtilerek, anlaşmayı insanların güvenli bölgelere erişimini zorlaştırmak için tasarlandığı ifade edildi. Açıklamada, "Anlaşma, çocuklu aileler ve savunmasız durumdaki insanlar da dahil olmak üzere, neredeyse kesin olarak daha fazla insanın AB sınırlarında fiilen gözaltına alınmasına neden olacak" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Avrupa Birliği İtalya Avrupa Birliği Göçmenler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title