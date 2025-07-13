AB ve Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na Vardı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na (CEPA) varıldığını ve anlaşmanın tarım ve otomotiv gibi sektörlerde daha fazla fırsat oluşturacağını belirtti.

Avrupa Birliği ile Endonezya, iş birliği için harekete geçti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, 10 yıl süren müzakerelerin ardından Endonezya ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na (CEPA) varıldığını bildirdi. Leyen, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile düzenlediği basın toplantısında, anlaşmanın tarım ve otomotiv gibi sektörlerde daha fazla fırsat oluşturacağını belirterek, "İkili ticari ilişkilerimizde büyük ölçüde dokunulmamış bir potansiyel var ve bu nedenle bu anlaşma tam zamanında geliyor, çünkü yeni anlaşma yeni pazarlar açacak" dedi.

Subianto ise basın toplantısında, "Avrupa'yı bizim için çok önemli görüyoruz. Bu nedenle Avrupa'nın ekonomimize daha fazla katılımını ve daha fazla Avrupa varlığı görmeyi arzu ediyoruz. Bence bu belirsizlik ve istikrarsızlık çağında doğru bir örnek ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL