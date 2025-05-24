AB ve ABD Ticaret Müzakerelerinde Karşılıklı Saygı Vurgusu

AB ve ABD Ticaret Müzakerelerinde Karşılıklı Saygı Vurgusu
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AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin tehditler yerine karşılıklı saygı ile yürütülmesi gerektiğini belirtti. Trump’ın önerdiği gümrük vergilerine karşı AB'nin iyi niyetle çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin tehdit yerine karşılıklı saygıyla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sefcovic paylaşımında, "ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüştüm. AB, her iki taraf için de işe yarayacak bir anlaşma sağlamaya kararlı. AB Komisyonu iyi niyetle çalışmaya hazır olmaya devam ediyor. AB-ABD ticareti eşsizdir ve tehditler değil, karşılıklı saygı ile yönlendirilmelidir. Çıkarlarımızı savunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Trump, "müzakereler bir yere varmıyor" demişti

ABD Başkanı Donald Trump dün Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'nin ticaret konusundaki çıkarlarından yararlanmak amacıyla kurulan Avrupa Birliği ile başa çıkmak çok zor oldu. AB, güçlü ticaret engelleri, KDV yükleri, mantıksız kurumsal cezalar, parasal manipülasyonlar ve Amerikan şirketlerine açtığı haksız davalarla 250 milyar dolarlık ticaret açığına sebep oluyor, bu tamamen kabul edilemez bir rakam. Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere varmıyor. Bu nedenle 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Ürünler ABD'de üretilmişse vergi uygulanmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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